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Украинец вошел в топ-20 преданных тренеров мира

Украинец вошел в топ-20 преданных тренеров мира

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КИЕВ. 27 июня. УНН. Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал список тренеров, которые дольше работают в одном клубе, информирует УНН со ссылкой на сайт CIES.

Наставник черниговской "Десны" Александр Рябоконь оказался на 19-й строчке. Специалист провел во главе клуба 2998 дней подряд.

Черниговскую команду Рябоконь возглавил в 2012 году, под его руководством Десна за семь лет поднялась из второй лиги в Премьер-лигу.

Лидером стал Бруно Луге с ФК "Шамбли" (клуб Франции), который возглавил команду еще с 2001 года. Далее идет Стефен Бакстер с "Крусейдерс" из Северной Ирландии и Андрис Рихертс из латвийского ФК "Мэтта".

Добавим также, исследование охватывало три аспекта: возраст, длительность пребывания в клубе и происхождение.

Источник: УНН
Теги: футбол
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