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На Закарпатье из-за оползня может разрушиться дом

На Закарпатье из-за оползня может разрушиться дом

КИЕВ. 27 июня. УНН. В поселке Ясиня на Закарпатье из-за оползня жилой дом находится под угрозой оползня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Закарпатской области.

"26 июня в 10:00 в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступило сообщение о том, что в результате переувлажнения почвы, в урочище Робша, что в пгт Ясиня Раховского района, существует угроза оползня размером 300х200 метров на жилой дом. В доме появились трещины, к счастью, обошлось без погибших и травмированных. Двое жителей этого жилища эвакуированы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также из зоны опасности вывели всю их домашнюю скотину. Районной комиссией ТЭБ и ЧС будет решаться дальнейшая судьба владельцев дома.

Как сообщал УНН ранее, из-за паводков и затопления в ряде западных областей Украины на утро пятницы эвакуированы и отселены 900 человек.

Источник: УНН
Теги: наводнение, ГСЧС, Ужгород и Закарпатье, паводки
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