"Ювентус" нанес разгромное поражение клубу Шахова

КИЕВ. 27 июня. УНН. На стадионе "Алльянц Стадиум" состоялся первый поединок программы 28 тура итальянской Серии А между "Ювентусом" и "Лечче", передает УНН со ссылкой на сайт Серии А.

Первый тайм зафиксировал ничью 0:0 на табло несмотря на то, что с 32 минут баталии "Лечче" выступал в меньшинстве - красную карточку получил Лучиони.

После отдыха туринцы доминировали на поле и отправили в противоположную сетку 4 безответных мяча - 4: 0. Голы в свой актив записали Дибала, Роналду (пенальти), Игуаин и Де Лигт. Дважды ассистентом оказался Роналду.

Украинец Шахов вышел в старте и провел на поле полный поединок.

Заметим, "Ювентус" сохранил высокий показатель на "Алльянц Стадиум" в нынешнем сезоне в лиге - уже 13 побед и ничья в 14-ти матчах. Сейчас клуб опережает "Лацио" на семь очков. У последнего матч в запасе. "Лечче" остался в зоне вылета.