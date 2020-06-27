В Киеве горел закрытый ресторан

КИЕВ. 27 июня. УНН. В пятницу в 22:01 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Победы, 139-А, что в Святошинском районе столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

На место происшествия были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию первых пожарных расчетов, было установлено, что огнем охвачено кровлю 2-этажного недействующей здания на площади 200 кв. м.

Пожарные сразу же приступили к тушению, предворительно вызвав в помощь еще несколько автоцистерн.

Тушение пожара значительно осложняло отсутствие противопожарного водоснабжения и ближайший водоисточник был в 7 км.

Несмотря на все сложности, в 23:21 пожар был локализован на площади 600 кв.м, и в 00:18 - ликвидирован.

К тушению пожара были привлечены 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, и 45 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет.

Причину возгорания будет выяснять следствие.

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