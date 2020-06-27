Футболиста "Баварии" признали лучшим игроком сезона Бундеслиги

КИЕВ. 27 июня. УНН. Официальный сайт Бундеслиги назвал имя лучшего игрока сезона за тур до финиша чемпионата Германии по футболу, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски опередил в борьбе за звание лучшего: Тимо Вернера, Жадсона Санчо, Амина Харита, Эрлинга Хааленда, Кая Хаверца и Сержа Гнарби.

Звезда "Боруссии" из Дортмунда Санчо финишировал вторым в общем зачете, а подиум также сформировал Кай Хаверц из "Байера".

Добавим также, Левандовски начал новый сезон безупречно и получил звание "Игрок месяца" в августе. Звездный нападающий "Баварии" продолжал демонстрировать сильные результаты и снова стал лучшим бомбардиром лиги. В этом сезоне 31-летний футболист стал первым игроком в истории Бундеслиги, который забил в 11 матчах подряд в начале кампании.