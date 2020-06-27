🎉 13 років найкращі! 🎉

Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,70 0,0493  EUR: 29,91 -0,1553 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку Архив
16950

Убийство Хангошвили: в ФРГ нашли вероятного сообщника убийцы

Убийство Хангошвили: в ФРГ нашли вероятного сообщника убийцы

КИЕВ. 27 июня. УНН. Федеральная прокуратура Германии и Федеральное ведомство по уголовным делам вышли на след второго россиянина, который может быть причастен к убийству в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Der Spiegel и DW.

Немецкие силовые ведомства подозревают в участии в подготовке преступления российского гражданина Романа Д. из Санкт-Петербурга. Впрочем, следствие считает, что это ненастоящее имя.

По данным издания, 3 августа 2019 года подозреваемый приехал из Беларуси в Польшу на автомобиле Infinity Q50. Он не вызвал подозрений у пограничников.

В заявке на получение шенгенской визы Роман Д. указал, что работает в той самой петербургской фирме "Руст", что и задержанный и обвиненный в этом деле Вадим Красиков. Эта компания практически не имеет обращения, отмечает издание.

Кроме того, двое россиян в один день подали документы на получение загранпаспорта и на визу.

Еще одно совпадение - по данным мобильных телефонов, обвиняемый Красиков и подозреваемый Роман Д. за несколько месяцев до нападения были в подмосковном Орехове-Зуеве, где тренируются специальные силы ФСБ.

Какой именно была роль Романа Д. в подготовке нападения на Хангошвили в берлинском парке Малый Тиргартен, пока непонятно.

Напомним, Меркель подтвердила возможность введения новых санкций против РФ.

Источник: УНН
Теги: Россия, Германия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.