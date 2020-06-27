Убийство Хангошвили: в ФРГ нашли вероятного сообщника убийцы

КИЕВ. 27 июня. УНН. Федеральная прокуратура Германии и Федеральное ведомство по уголовным делам вышли на след второго россиянина, который может быть причастен к убийству в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Der Spiegel и DW.

Немецкие силовые ведомства подозревают в участии в подготовке преступления российского гражданина Романа Д. из Санкт-Петербурга. Впрочем, следствие считает, что это ненастоящее имя.

По данным издания, 3 августа 2019 года подозреваемый приехал из Беларуси в Польшу на автомобиле Infinity Q50. Он не вызвал подозрений у пограничников.

В заявке на получение шенгенской визы Роман Д. указал, что работает в той самой петербургской фирме "Руст", что и задержанный и обвиненный в этом деле Вадим Красиков. Эта компания практически не имеет обращения, отмечает издание.

Кроме того, двое россиян в один день подали документы на получение загранпаспорта и на визу.

Еще одно совпадение - по данным мобильных телефонов, обвиняемый Красиков и подозреваемый Роман Д. за несколько месяцев до нападения были в подмосковном Орехове-Зуеве, где тренируются специальные силы ФСБ.

Какой именно была роль Романа Д. в подготовке нападения на Хангошвили в берлинском парке Малый Тиргартен, пока непонятно.

Напомним, Меркель подтвердила возможность введения новых санкций против РФ.