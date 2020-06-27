Чемпион мира Газоль создал первую в истории Испании профессиональную команду по баскетболу 3х3

КИЕВ. 27 июня. УНН. Чемпион мира в составе сборной Испании по баскетболу, ныне игрок клуба НБА "Торонто Рэпторс" - Газоль, объявил о создании первой в стране профессиональной команды по баскетболу 3х3, передает УНН со ссылкой на ФБУ.

За новую команду будут выступать уже хорошо известны в этом виде игры испанские баскетболисты. Возглавит новую команду Газоля тренер национальной сборной Испании по баскетболу 3х3 Жоме Комас.

Капитаном вновь команды стал Начо Мартин, выступающий за "Бетис" в национальном чемпионате и за сборную 3х3. В прошлом году он играл в полуфинале чемпионата Европы 3х3 в составе испанской сборной.

Отметим, что сейчас главной целью вновь команды Мартин назвал участие в World Tour Masters.

Добавим, что по итогам прошлого сезона Газоль в составе "Торонто" стал чемпионом НБА.