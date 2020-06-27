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Суббота, 27 июня 2020, 04:36 • Денис Масликов • 18600
Швеция возмутилась решением ВООЗ причислить ее к странам с повышенным риском из-за коронавируса
КИЕВ. 27 июня. УНН. Власти Швеции выразили возмущение тем, что ВОЗ причислила ее к странам с повышенным риском в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
По словам главного консультанта правительства в Стокгольме, речь идет об "абсолютно превратном толковании" данных по Швеции.
Увеличение числа зараженных в последнее время связано с более активным проведением тестирования.
Накануне региональный директор ВОЗ по Европе включил Швецию в список из 11 стран, которые могут столкнуться с новой опасной вспышкой инфекции.
Напомним, Швеция зафиксировала в апреле самый высокий за 26 лет уровень смертности.
Источник: УНН
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