Швеция возмутилась решением ВООЗ причислить ее к странам с повышенным риском из-за коронавируса

КИЕВ. 27 июня. УНН. Власти Швеции выразили возмущение тем, что ВОЗ причислила ее к странам с повышенным риском в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

По словам главного консультанта правительства в Стокгольме, речь идет об "абсолютно превратном толковании" данных по Швеции.

Увеличение числа зараженных в последнее время связано с более активным проведением тестирования.

Накануне региональный директор ВОЗ по Европе включил Швецию в список из 11 стран, которые могут столкнуться с новой опасной вспышкой инфекции.

Напомним, Швеция зафиксировала в апреле самый высокий за 26 лет уровень смертности.