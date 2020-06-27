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Суббота, 27 июня 2020, 04:59 • Денис Масликов • 8475
Определилась новая дата матча женской сборной Украины в Кубке Федерации
КИЕВ. 27 июня. УНН. Матч плей-офф с участием теннисных сборных Украины и Японии, который по предварительному календарю должен был пройти в апреле в Осаке, в этом году не состоится, передает УНН со ссылкой на Twitter Кубке Федерации.
Матчевую встречу перенесли на февраль 2021-му. Заявленные даты - 5 - 6 февраля. Место проведения еще не определено.
Победитель противостояния выйдет в квалификации Кубка Федерации в следующем году.
Примечательно, что Украина вышла в плей-офф Кубка Федерации, обыграв Эстонию в начале февраля. Выход национальной сборной в следующий этап турнира принесла победа Марты Костюк и Дайаны Ястремской в парном матче.
Источник: УНН
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