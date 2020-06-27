Определилась новая дата матча женской сборной Украины в Кубке Федерации

КИЕВ. 27 июня. УНН. Матч плей-офф с участием теннисных сборных Украины и Японии, который по предварительному календарю должен был пройти в апреле в Осаке, в этом году не состоится, передает УНН со ссылкой на Twitter Кубке Федерации.

Матчевую встречу перенесли на февраль 2021-му. Заявленные даты - 5 - 6 февраля. Место проведения еще не определено.

Победитель противостояния выйдет в квалификации Кубка Федерации в следующем году.

Примечательно, что Украина вышла в плей-офф Кубка Федерации, обыграв Эстонию в начале февраля. Выход национальной сборной в следующий этап турнира принесла победа Марты Костюк и Дайаны Ястремской в парном матче.