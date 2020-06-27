🎉 13 років найкращі! 🎉

Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,70 0,0493  EUR: 29,91 -0,1553 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку Архив
16725

В Турции еще 121 человек получил пожизненное заключение

В Турции еще 121 человек получил пожизненное заключение

КИЕВ. 27 июня. УНН. Суд в Анкаре приговорил к пожизненному заключению 121 человека по делу о причастности к неудачному военного переворота 2016 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Anadolu и Радио Свобода.

86 осужденных проведут пожизненное заключение в камерах "строгого режима" - приговор уточняет, что они пытались нарушить конституцию. 35 человек получили такие же приговоры, но без "строгого режима" содержания. Все осужденные были обвинены в попытке совершения переворота за нападение на штаб жандармерии в Анкаре.

Общая численность осужденных к пожизненному лишению свободы за участие в попытке военного переворота составляет 1934.

Напомним, Украина и Турция обсудили механизм двустороннего сотрудничества.

Источник: УНН
Теги: Турция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.