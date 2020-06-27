В Турции еще 121 человек получил пожизненное заключение

КИЕВ. 27 июня. УНН. Суд в Анкаре приговорил к пожизненному заключению 121 человека по делу о причастности к неудачному военного переворота 2016 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Anadolu и Радио Свобода.

86 осужденных проведут пожизненное заключение в камерах "строгого режима" - приговор уточняет, что они пытались нарушить конституцию. 35 человек получили такие же приговоры, но без "строгого режима" содержания. Все осужденные были обвинены в попытке совершения переворота за нападение на штаб жандармерии в Анкаре.

Общая численность осужденных к пожизненному лишению свободы за участие в попытке военного переворота составляет 1934.

Напомним, Украина и Турция обсудили механизм двустороннего сотрудничества.