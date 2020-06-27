Зеленский предложил послам продвигать украинскую продукцию в мире

КИЕВ. 27 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в круглом столе с руководителями сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств Херсонской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента.

"Хотим менять к лучшему этот регион, поэтому мы именно здесь, поэтому хотим пообщаться с вами о том, где можем срочно помогать друг другу, что мы должны стратегически развивать", - сказал Глава государства в начале встречи.

Представители аграрных предприятий призвали Президента помочь в продвижении украинской продукции на международных рынках.

Владимир Зеленский отметил, что к этому процессу должны присоединиться украинские дипломаты.

"Эти люди должны иметь дипломатический опыт и соответствующее образование. Но первый аспект сейчас - продавец. То есть они должны продавать наш товар, стать экспортерами страны. Другими словами - послы экспорта Украины", - сказал Президент

По его словам, сейчас соответствующую концепцию разрабатывает Министерство иностранных дел Украины.

"То есть там посол не для того, чтобы встречать меня и открывать двери. А для того, чтобы продавать отечественный товар. Это главное. Ну и геополитика - это понятно", - подчеркнул глава государства.

"Сейчас по инициативе министра иностранных дел восстанавливается институт торговых представительств, которые будут направлены на продвижение нашей продукции нашего производителя. Поэтому я думаю, что в течение месяца-двух мы уже начнем работать в этом направлении", - отметил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Напомним, Зеленский пообещал вернуть Крым и людей Крыму.