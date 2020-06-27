На Буковине остаются поврежденными 11 участков автодорог

КИЕВ. 27 июня. УНН. В Черновицкой области восстановлено транспортное сообщение между Путильского и Вижницкого районов через село Розтоки. Пока остаются поврежденными 11 участков автодорог. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.

Сотрудники полиции следят за безопасностью дорожного движения, обеспечивают объезд опасных участков дорог и проводят с населением разъяснительную работу.

По состоянию на 26 июня на территории Буковины остаются подтопленными:

812 домов;

более 3100 га приусадебных участков;

почти 2000 га сельскохозяйственных угодий;

655 подвалов;

подвальное помещение больницы в городе Новоселица.

Непогодой повреждено почти 48 километров автодорог в Путильском, Новоселицком и Кицманском районах.

В населенных пунктах Новоселицкого района и Черновцах выставлено 9 постов наблюдения, в состав которых входят работники Национальной полиции, УГСЧС и местные органы самоуправления.

Правоохранители обращаются с просьбой к водителям следить за информацией о состоянии дорог Буковины и воздерживаться от поездок в районы, которые пострадали в результате стихии.

Напомним, паводки на западе Украины уничтожили 22 тысячи огородов и садов.