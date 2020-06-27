Всемирный банк решил предоставить Украине 350 млн долларов займа на восстановление экономики

КИЕВ. 27 июня. УНН. Совет исполнительных директоров Всемирного банков 26 июня принял решение о предоставлении Украине 350 млн долларов США в рамках Первой ссуды на политику развития в сфере экономического восстановления (ППР) на поддержку реформ, которые являются критически важными для экономического восстановления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Всемирный банк.

Этот заем также поможет смягчить последствия пандемии COVID-19, говорится в сообщении банка.

Основные реформы, которые поддерживаются в рамках ППР, включают укрепление земельного и кредитного рынков путем создания эффективного рынка сельскохозяйственных земель и урегулирования проблемных кредитов в государственных банках; поддержку где-монополизации и антикоррупционных институтов, а также реструктуризацию газового сектора; усиление системы социальной защиты для поддержки пожилых людей, которые особенно уязвимы к COVID-19.

"Пандемия COVID-19 вызвала стремительный экономический спад, сказался на доходах простых украинский и малого бизнеса, и создал дополнительную нагрузку на государственный бюджет", - отметил Аруп Банерджи, вновь Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины.

"В рамках этого займа на политику развития предоставляется 350 млн долларов США на поддержку государственного бюджета в трудные времена. Всемирный банк приветствует обязательства правительства по реформ, направленных для подготовки экономики к восстановлению в частности, существенные шаги, предпринятые для снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель и увеличение выплат уязвимым группам населения пожилого возраста".

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Реструктуризация газового сектора путем создания независимого оператора газотранспортной системы уже сейчас обеспечивает Украине получение доходов от транзита газа. Укрепление антикоррупционных институтов нацелено на внедрение одинаковых условиях в частном секторе и усиление доверия инвесторов. Урегулирования проблемных кредитов в государственных банках поможет повысить эффективность и доступность кредитования украинских компаний, подчеркнули в банке.

Эта ППР является одной из двух запланированных займов. Как ожидается, вторая ППР будет направлена на оказание поддержки в разработке дополнительного важного законодательства в сфере земельной реформы и дальнейшее усиление пенсионных выплат уязвимом населению пожилого возраста.

ППР является частью усиленной поддержки, оказываемой Всемирным банком Украины для принятия мер по преодолению последствий COVID-19 и дополняет дополнительное финансирование 135 млн долларов США на проект "Улучшение здравоохранения на службе у людей" и 150 млн долларов США на проект "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины ", которое было недавно одобрено Всемирным банком. Также готовится пакет дополнительной помощи, будет иметь непосредственное влияние на бенефициаров с целью смягчения последствий для наиболее уязвимых слоев населения.

Всемирный банк является основным партнером Украины по развитию. После того, как Украина присоединилась к Всемирному банку в 1992 году, помощь Банка составила примерно 14 млрд долларов США в рамках более 80 проектов и программ.

Как сообщал УНН, 12 июня Украина полностью получила 2,1 млрд долл. первый транш от Международного валютного фонда по новой программе кредитования.