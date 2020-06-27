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Кулеба обсудил сотрудничество с руководителем Программы развития ООН

Кулеба обсудил сотрудничество с руководителем Программы развития ООН

КИЕВ. 27 июня. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел онлайн-встречу с руководителем Программы развития ООН (ПРООН) Ахимом Штайнером. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД.

Глава МИД Украины выразил благодарность ПРООН за комплексную поддержку усилий украинского правительства в достижении Целей устойчивого развития, а также своевременную и крайне необходимую помощь в преодолении последствий коронавирусной кризиса.

Одним из ощутимых результатов совместной работы МИД и ПРООН по преодолению последствий кризиса уже стало создание интерактивной онлайн-карты путешествий во время COVID-19, которая помогла сотням тысяч пользователей получать полные, достоверные и актуальные данные о режиме ограничений въезда и транзита в странах мира для граждан Украины.

Руководитель ПРООН Ахим Штайнер заверил господина Кулебу, что ПРООН готова выступить в роли надежного стратегического советника и политического эксперта для правительства Украины по вопросам, касающихся перспектив развития страны при восстановлении после пандемии COVID-19, а также выполнение Повестки дня в области устойчивого развития в 2030 года и семнадцати Целей устойчивого развития (ЦСР).

На вопрос Ахима Штайнера, Дмитрий Кулеба обозначил приоритетные направления государственной политики на уровне правительства и министерства иностранных дел, направленных в первую очередь на смягчение последствий пандемии для людей и экономики.

Он выделил четыре приоритета правительственного уровня: поддержка и содействие развитию предпринимательства, преодоление угроз для окружающей среды, цифровизация, деоккупация и реинтеграция временно оккупированных территорий.

Кроме упомянутых выше приоритетов МИД также обращает особое внимание на включение Украины как неотъемлемой части реализации Европейской зеленой соглашения. Речь идет об активном участии Украины в переходе на использование водородной энергии.

Министр также отметил, что своим исключительным приоритетом в сложных условиях пандемии считает развитие торговли и инвестиций, как способа создания дополнительных возможностей на внешних рынках для украинских компаний.

Напомним, Зеленский предложил послам продвигать украинскую продукцию в мире.

Источник: УНН
Теги: ООН, МИД, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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