В Украине уже более 42 тыс. случаев COVID-19, за сутки - еще 948 больных

КИЕВ. 27 июня. УНН. В Украине на 8:45 27 июня зафиксировано уже более 42 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки - еще 948 новых больных, что меньше, чем сутками ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения пандемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 42 065 случаев COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 948 больных - что меньше, чем сутками ранее.

По данным Минздрава, по состоянию на 27 июня, в общем выздоровели - 18701 человек (402 за сутки), умерло - 1110 (24 за сутки), обнаружены подозрения на болезнь - 86359 (1185 за сутки).

Как сообщалось ранее в УНН, в мире от коронавируса выздоровели около 5 млн человек.