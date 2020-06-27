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В Украине уже более 42 тыс. случаев COVID-19, за сутки - еще 948 больных

В Украине уже более 42 тыс. случаев COVID-19, за сутки - еще 948 больных

КИЕВ. 27 июня. УНН. В Украине на 8:45 27 июня зафиксировано уже более 42 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки - еще 948 новых больных, что меньше, чем сутками ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения пандемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 42 065 случаев COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 948 больных - что меньше, чем сутками ранее.

По данным Минздрава, по состоянию на 27 июня, в общем выздоровели - 18701 человек (402 за сутки), умерло - 1110 (24 за сутки), обнаружены подозрения на болезнь - 86359 (1185 за сутки).

Как сообщалось ранее в УНН, в мире от коронавируса выздоровели около 5 млн человек.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Коронавирус, карантин
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