🎉 13 років найкращі! 🎉

Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,70 0,0493  EUR: 29,91 -0,1553 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку Архив
7980

В Украине COVID-19 заболело уже 6515 медработников

В Украине COVID-19 заболело уже 6515 медработников

КИЕВ. 27 июня. УНН. С начала пандемии в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 3086 детей и 6515 медработников. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки заболело 948 человек, из них 15 детей, а также 95 медработников... За все время пандемии заболело 42065 человек, из них 3086 детей, а также 6515 медработников. При этом, в общем выздоровел 18701 человек, а летальных случаев 1110", - отметил он.

Напомним, в Украине на 8:45 27 июня зафиксировано уже более 42 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки - еще 948 новых больных, что меньше, чем сутками ранее.

Источник: УНН
Теги: медики, Коронавирус, карантин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.