В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

КИЕВ. 27 июня. УНН. За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 зафиксировано во Львовской, Ровенской, Закарпатской областях и городе Киеве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Если говорить в разрезе регионов, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 168, Ровенской области - 111, Закарпатской области - 93 и городе Киев - 140", - отметил он.

По данным ЦОЗ, коронавирусная болезнь обнаружена:

▪️ Винницкая область - 1811 случаев;

▪️ Волынская область - 2161 случай;

▪️ Днепропетровская область - 1087 случаев;

▪️ Донецкая область - 415 случаев;

▪️ Житомирская область - 1371 случай;

▪️ Закарпатская область - 2640 случаев;

▪️ Запорожская область - 565 случаев;

▪️ Ивано-Франковская область - 2253 случая;

▪️ Кировоградская область - 642 случая;

▪️ г. Киев - 4866 случаев;

▪️ Киевская область - 2469 случаев;

▪️ Львовская область - 5004 случая;

▪️ Луганская область - 76 случаев;

▪️ Николаевская область - 392 случая;

▪️ Одесская область - 1567 случаев;

▪️ Полтавская область - 309 случаев;

▪️ Ровенская область - 3475 случаев;

▪️ Сумская область - 287 случаев;

▪️ Тернопольская область - 1876 случаев;

▪️ Харьковская область - 2046 случаев;

▪️ Херсонская область - 191 случай;

▪️ Хмельницкая область - 777 случаев;

▪️ Черновицкая область - 4631 случай;

▪️ Черкасская область - 635 случаев;

▪️ Черниговская область - 519 случаев.

Напомним, в Украине 8:45 27 июня зафиксировано уже более 42 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки - еще 948 новых больных.