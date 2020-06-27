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В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

КИЕВ. 27 июня. УНН. За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 зафиксировано во Львовской, Ровенской, Закарпатской областях и городе Киеве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Если говорить в разрезе регионов, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 168, Ровенской области - 111, Закарпатской области - 93 и городе Киев - 140", - отметил он.

По данным ЦОЗ, коронавирусная болезнь обнаружена:

▪️ Винницкая область - 1811 случаев;
▪️ Волынская область - 2161 случай;
▪️ Днепропетровская область - 1087 случаев;
▪️ Донецкая область - 415 случаев;
▪️ Житомирская область - 1371 случай;
▪️ Закарпатская область - 2640 случаев;
▪️ Запорожская область - 565 случаев;
▪️ Ивано-Франковская область - 2253 случая;
▪️ Кировоградская область - 642 случая;
▪️ г. Киев - 4866 случаев;
▪️ Киевская область - 2469 случаев;
▪️ Львовская область - 5004 случая;
▪️ Луганская область - 76 случаев;
▪️ Николаевская область - 392 случая;
▪️ Одесская область - 1567 случаев;
▪️ Полтавская область - 309 случаев;
▪️ Ровенская область - 3475 случаев;
▪️ Сумская область - 287 случаев;
▪️ Тернопольская область - 1876 случаев;
▪️ Харьковская область - 2046 случаев;
▪️ Херсонская область - 191 случай;
▪️ Хмельницкая область - 777 случаев;
▪️ Черновицкая область - 4631 случай;
▪️ Черкасская область - 635 случаев;
▪️ Черниговская область - 519 случаев.

Напомним, в Украине 8:45 27 июня зафиксировано уже более 42 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки - еще 948 новых больных.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, Киев, Ровно и Ровенская область, Коронавирус, карантин, Ужгород и Закарпатье
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