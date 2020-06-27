В Киеве за сутки коронавирус подтвердили у еще 142 человек

КИЕВ. 27 июня. УНН. В Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 142 человек, среди которых 4 медика. В общем - уже 4866 случаев коронавирусной болезни COVID-19 в столице. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Ситуация с заболеванием коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) в столице ухудшается. Количество людей, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 142 человека. В настоящее время в столице уже 4866 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заболели:

▪️ 72 женщины (в возрасте от 19 до 75 лет);

▪️ 60 мужчин (в возрасте от 21 до 94 лет);

▪️ 6 девочек (от 9 до 16 лет);

▪️ 4 мальчиков (от 2 до 15 лет).

"Заболели в том числе и четверо медиков. В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 21. В Деснянском - 20. Но в Печерском и Дарницком районах - по 19 случаев", - сообщил Кличко.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине уже более 42 тыс. случаев COVID-19, за сутки - еще 948 больных.