🎉 13 років найкращі! 🎉

Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,70 0,0493  EUR: 29,91 -0,1553 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку Архив
7560

В Киеве за сутки коронавирус подтвердили у еще 142 человек

В Киеве за сутки коронавирус подтвердили у еще 142 человек

КИЕВ. 27 июня. УНН. В Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 142 человек, среди которых 4 медика. В общем - уже 4866 случаев коронавирусной болезни COVID-19 в столице. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Ситуация с заболеванием коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) в столице ухудшается. Количество людей, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 142 человека. В настоящее время в столице уже 4866 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заболели:

▪️ 72 женщины (в возрасте от 19 до 75 лет); 
▪️ 60 мужчин (в возрасте от 21 до 94 лет); 
▪️ 6 девочек (от 9 до 16 лет);
▪️ 4 мальчиков (от 2 до 15 лет).

"Заболели в том числе и четверо медиков. В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 21. В Деснянском - 20. Но в Печерском и Дарницком районах - по 19 случаев", - сообщил Кличко.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине уже более 42 тыс. случаев COVID-19, за сутки - еще 948 больных.

Источник: УНН
Теги: Киев, Коронавирус, карантин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.