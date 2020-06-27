"Имеет хорошо и ясное видение": Шмыгаль прокомментировал назначение Шкарлета

КИЕВ. 27 июня. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет, против которого выступил профильный комитет парламента, выдвинули ректоры университетов, как одного из кандидатов, и он имеет хорошое и ясное видение. Об этом в интервью BBC News Украина рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает УНН.

"Господина Шкарлета при встрече с Президентом выдвинули ректоры как одного из кандидатов. Мы имели с ним и формальное собеседование, и разговор об общей философии и стратегии развития образования и науки... У мужчины хорошое и ясное видение, имеет менеджерский опыт. Это были характеристики, которые собрание ведущих ректоров давали ему во время встречи с президентом", - пояснил Шмыгаль.

А на вопрос об отказе Верховной Рады назначать Шкарлета, глава правительства ответил: "Как такового отказа парламента не было".

"Мы говорим о том, что выполнение обязанностей министра образования и науки - это шанс кандидата проявить себя, свою стратегию, философию, навыки и профессионализм", - добавил премьер-министр.

В то же время, Денис Шмыгаль не смог ответить, как долго Шкарлет может находиться в статусе и.о. министра.

"Парламент уже собирается идти на каникулы, а министров назначает парламент. Думаю, традиционный трехмесячный срок - это то время, за которое человек может ознакомиться с ситуацией и проявить свое видение или профессионализм в должности", - пояснил Шмыгаль.

Напомним, Кабмин назначил Шкарлета и.о. министра образования и науки.

Также в УНН сообщалось, что правительство дало Министерству образования и науки еще одну ставку заместителя министра, чтобы назначить Сергея Шкарлета, который стал временно исполняющим обязанности министра.