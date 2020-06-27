Экс-директора лесхоза осудят за присвоение древесины на более чем 600 тыс. гривен

КИЕВ. 27 июня. УНН. Будут судить бывшего директора одного из государственных предприятий лесного хозяйства Ровенской области, который подозревается в присвоении древесины на сумму более 600 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего директора одного из государственных предприятий лесного хозяйства Ровенской области. Он обвиняется в присвоении имущества путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.

Следствием установлено, что в феврале 2018 года чиновник присвоил имущество предприятия, а именно древесину на общую сумму более 600 тысяч гривен.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, будут судить директора одного из государственных предприятий Харьковской области, который пытался дать детективу НАБУ взятку в 100 тысяч долларов.