Евросоюз все еще не согласовал список стран, для которых откроют внешние границы

КИЕВ. 27 июня. УНН. Страны Европейского Союза не согласовали окончательный список третьих стран, жителям которых будет разрешено въезжать на территорию ЕС с начала июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"Страны Европейского Союза не смогли договориться в пятницу, 26 июня, об окончательном "безопасном списке" третьих стран, жителям которых будет разрешено въезжать на территорию ЕС с начала июля. Для выработки критериев, согласно которым будут сниматься ограничения на въезд, а также для согласования списка стран, послы 27 стран-членов ЕС собрались в пятницу во второй половине дня", - говорится в сообщении.

Им представили предварительный список из 10-20 странами, но многие послы заявили, что им необходимы консультации со своими правительствами.

Сообщается, что в списках точно отсутствуют Соединенные Штаты Америки, Бразилия и Россия. Однако, ограничения могут снять для Южной Кореи и Новой Зеландии. По сообщению некоторых СМИ, в "зеленом" списке может оказаться и Украина.

Дискуссии продолжались и в ночь на субботу, 27 июня. Ожидается, что неформальные ответы от стран ЕС по этому вопросу могут поступить ближе к вечеру субботы. Если странам ЕС удастся согласовать критерии для стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС, то соответствующий документ может быть подписан в понедельник, 29 июня.

Напомним, Украина попала в предварительный список стран, гражданам которых планируют разрешить въезд в Европейский Союз с 1 июля.