Венедиктова отчиталась о первых 100 днях своей работы в ОГПУ

КИЕВ. 27 июня. УНН. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отчиталась о проделанной работе за 100 дней в должности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующий отчет.

"100 дней в должности Генерального прокурора я организовываю деятельность органов и координирую работу правоохранительной системы в сфере противодействия преступности. Чего больше всего ждет от меня общество? Конечно, "посадок". И они есть! Да, за решеткой не ТОП-коррупционеры и не политики первого эшелона - все еще впереди", - отметила она.

Так, по ее словам, за весну, которая стала "символической порой наказаний", 4400 человек признаны виновными и приговорены к ограничению или лишению свободы. Среди них - 28 человек, совершивших коррупционные преступления, 7 - уголовные преступления, причинивших ущерб в особо крупных размерах, 40 участников организованных групп и преступных организаций.

Также отмечается, что было завершено досудебное расследование в уголовном производстве по заказу и организации нападения на Екатерину Гандзюк.

Кроме того, по ее словам, впервые в Украине провели координационное совещание руководителей правоохранительных органов о состоянии противодействия пыткам работниками органов правопорядка, а также бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и наказанию.

Сообщается, что сейчас идет работа по проведению аттестации прокуроров регионального уровня. С 1 июля начнется последний этап аттестации - проведение собеседования с целью выявления соответствия прокурора требованиям профессиональной компетентности, этики и добродетели.

Напомним, в Офисе Генпрокурора открыли уголовное производство из-за слежки за пятым Президентом Украины, народным депутатом Петром Порошенко.