В деле по экспорту медицинских масок в Испанию проведено 8 обысков - ОГПУ

КИЕВ. 27 июня. УНН. В деле по экспорту медицинских масок в Испанию по значительно заниженным ценам проведено 8 обысков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

"...по поставке на экспорт в Королевство Испания медицинских масок по значительно заниженным ценам по 1 гривне 23 копейки, в результате чего лица уклонились от уплаты налогов на сумму более 15 млн гривен: в ходе следствия проведено 8 санкционированных обысков, в ходе которых изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, электронные носители информации, черновые записи, мобильные терминалы, банковские карточки, ноутбуки, образцы респираторных масок, значительные суммы иностранной валюты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводится судебно-экономическое исследование, после получения результатов которого будет назначена экспертиза. Следствие продолжается.

Напомним, прокуратура расследует возможную причастность киевских таможенников к незаконному экспорту медицинских масок в Испанию.

Как ранее сообщалось в УНН, испанский телеканал La-1 в сюжете о распространении коронавируса показал, как в Испанию привезли средства индивидуальной защиты, в частности, маски украинского производства. Позже в новой таможни пытались объяснить, как защитные средства украинского производства оказались в Испании.