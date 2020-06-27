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Герой полуфинала "Кубка Украины" попал в сферу интересов португальского гранда

Герой полуфинала "Кубка Украины" попал в сферу интересов португальского гранда

Павел Исенко

КИЕВ. 27 июня. УНН. 16-летний голкипер полтавской "Ворсклы" Павел Исенко попал в сферу интересов лиссабонской "Бенфики", сообщает УНН со ссылкой на издание Record.

"37-кратный победитель чемпионата Португалии заинтересовался кандидатурой украинца после того, как он эффектно сыграл в полуфинале "Кубка Украины" против "Мариуполя", а именно - парировал три удара в серии послематчевых пенальти. Также португальской команде понравились антропометрические данные Исенко - 192 см", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Бенфика" будет следить за дальнейшими выступлениями голкипера.

Добавим, что уже 28 июня Исенко может получить шанс на выход в матче УПЛ с киевским "Динамо".

Как сообщалось ранее в УНН, финальный матч Кубка Украины пройдет в Харькове.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Португалия
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