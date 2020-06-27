В Донецкой области задержали мужчину, который 12 лет скрывался в России

КИЕВ. 27 июня. УНН. В Донецкой области полицейские вместе с пограничниками задержали 40-летнего мужчину, который в течение 12 лет скрывался в РФ, чтобы избежать уголовной ответственности за незаконное хранение и выращивание наркотиков на территории города Славянск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

"Оперативники Краматорска сообщили Государственной пограничной службе о том, что на территорию государства намерен вернуться преступник, который 12 лет скрывался от суда. Обвиняемый был задержан на КПВВ. Полицейские среагировали мгновенно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2007 году в Краматорске 40-летний местный житель был задержан правоохранителями за незаконное хранение и выращивание наркотиков на территории города Славянск. Мужчина имел подписку о запрете на выезд, однако во избежание уголовной ответственности - бежал в РФ. Так, 12 лет он скрывался в другой стране, где также совершал преступления.

Все это время оперативники не прекращали розыскную операцию и следили за перемещением фигуранта.

Получив оперативную информацию, что мужчина собирается вернуться домой, полицейские направили необходимые материалы в Государственную пограничную службу, чтобы правоохранители смогли идентифицировать и задержать преступника.

Так, 25 июня обвиняемого задержали при попытке пересечения КПВВ "Бачевск" Сумской области.

Сейчас с ним работают сотрудники Краматорского отдела полиции. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, пограничники ночью, на пункте пропуска "Каланчак" Херсонского отряда задержали мужчину, который находился в международном розыске с 2014 года. К этому времени человек скрывался в оккупированном Крыму.