ООС: во время разминирования участка вблизи Марьинки подорвался сапер

КИЕВ. 27 июня. УНН. В районе населенного пункта Марьинка во время разминирования участка подорвался на неизвестном взрывном устройстве сапер из состава Объединенных сил. Военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Сегодня, 27 июня, в районе населенного пункта Марьинка, во время выполнения задания по разминированию участка местности, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получил огнестрельное осколочное проникающее ранение сапер из состава Объединенных сил. Воин доставлен в лечебное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Напомним, с начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции, вследствие обстрелов украинские военные не пострадали.