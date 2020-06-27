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ООС: во время разминирования участка вблизи Марьинки подорвался сапер

ООС: во время разминирования участка вблизи Марьинки подорвался сапер

КИЕВ. 27 июня. УНН. В районе населенного пункта Марьинка во время разминирования участка подорвался на неизвестном взрывном устройстве сапер из состава Объединенных сил. Военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Сегодня, 27 июня, в районе населенного пункта Марьинка, во время выполнения задания по разминированию участка местности, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получил огнестрельное осколочное проникающее ранение сапер из состава Объединенных сил. Воин доставлен в лечебное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Напомним, с начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции, вследствие обстрелов украинские военные не пострадали.

Источник: УНН
Теги: разминирование, мина, Марьинка, ООС
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