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Макрон планирует поездку в Москву для "дополнительных" переговоров с Путиным

Макрон планирует поездку в Москву для "дополнительных" переговоров с Путиным

КИЕВ. 27 июня. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вскоре отправится в Россию для проведения дополнительных переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Переговоры о формировании доверия, начатые с президентом Путиным в Форт-Бреганкони, продолжаются... И я скоро поеду в Россию", - отметил Макрон.

По его словам, основными темами переговоров с Путиным будут европейская безопасность, региональные конфликты и изменения климата.

Так, Макрон и Путин провели видеозвонок в пятницу. Макрон призвал Европу пересмотреть свое стратегическое партнерство с Россией, заявив, что политика противодействия Москве в последние годы потерпела неудачу.

Напомним, на встрече в Париже руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и внешнеполитический советник Президента Франции Эммануэль Бонн обсудили подготовку предстоящего визита Президента Франции Эммануэля Макрона в Украину.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Франция, переговоры, Европа, Эммануэль Макрон

В тексте упоминаются

Путин Владимир
Путин Владимир
Макрон Эмманюэль
Макрон Эмманюэль
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