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Меркель не исключает отказа США от глобального лидерства

Меркель не исключает отказа США от глобального лидерства

Ангела Меркель

КИЕВ. 27 июня. УНН. Стремление Соединенных Штатов играть роль глобального лидера больше не следует воспринимать как должное. Такое мнение канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила в интервью шести европейским газетам, включая Die Süddeutsche Zeitung и The Guardian, передает УНН.

"Мы росли с осознанием того, что США хотят быть мировой державой... Если США сейчас добровольно откажутся от этой роли, мы должны будем очень серьезно задуматься", - отметила Меркель.

По ее словам, "глобальные претензии" КНР, а также изменения в Соединенных Штатах заставляют Европу сплотиться. Необходимо сделать "все возможное, чтобы не скатиться к протекционизму", добавила она.

Канцер также обратила внимание на американские планы частичного вывода войск из Германии, подчеркнув, что пребывание контингента в ФРГ отвечает интересам самого Вашингтона.

"Американские войска в Германии помогают защищать не только ФРГ и европейскую часть НАТО, но и интересы Соединенных Штатов Америки", - отмечает она.

Напомним, правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель рассматривает возможность координированного ответа Евросоюза на тот случай, если президент США Дональд Трамп введет дополнительные санкции против участников строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Источник: УНН
Теги: США, Германия, Евросоюз

В тексте упоминаются

Меркель Ангела
Меркель Ангела
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