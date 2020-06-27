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Меркель заявила, что хотела бы продолжать "конструктивный диалог" с Россией

Меркель заявила, что хотела бы продолжать "конструктивный диалог" с Россией

Ангела Меркель

КИЕВ. 27 июня. УНН. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что Берлин должен продолжать "конструктивный диалог" с Россией, несмотря на "методы дестабилизации", которые использует Москва. Об этом она заявила в интервью шести европейским газетам, в частности Die Süddeutsche Zeitung и The Guardian, передает УНН.

Так, Меркель обратила внимание на "кампании дезинформации", проводимые Россией, а также напомнила об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, который был застрелен в самом центре Берлина в августе прошлого года. В этом деле федеральная прокуратура Гeрмании 18 июня предъявили против правительства России обвинения в заказном убийстве.

"Убийство в берлинском парке Тиргартен - это, очевидно, серьезный инцидент, вина за который в настоящее время выясняется в суде. В любом случае, мы признаем, что "гибридная война" и методы дестабилизации являтся моделью поведения со стороны России", - добавила она.

В то же время, канцлер ФРГ считает, что "есть веские причины продолжать конструктивный диалог с РФ".

"В таких странах, как Сирия и Ливия, которые лежат в непосредственной близости от Европы, стратегическое влияние России велико. Поэтому я буду и дальше стремиться к сотрудничеству", - пояснила она.

Как сообщалось ранее в УНН, Макрон планирует поездку в Москву для "дополнительных" переговоров с Путиным.

Источник: УНН
Теги: Россия, Германия, Ангела Меркель, диалог
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