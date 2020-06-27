Женская сборная Украины по хоккею получила нового наставника

КИЕВ. 27 июня. УНН. Женская сборная Украины по хоккею сыграет на чемпионате мира в III дивизионе под руководством нового тренера. Об этом сообщает Федерация хоккея Украины, передает УНН.

Руководителем женской жены назначен Евгения Алипова, чью кандидатуру вчера (26 июня) поддержал Совет ФХУ.

Специалист имеет тренерский опыт во главе сборной Грузии, а также юниорской сборной Украины, а также женского киевского ХК "Украиночка".

Добавим, что следующее мировое первенство, в которой примет участие женская сборная, пройдет в марте 2021 года в Каунасе (Литва).

Соперниками "желто-синих" будут сборные Бельгии, Румынии, Болгарии, Литвы, Гонконга, Эстонии и Боснии и Герцеговины.

Как сообщалось ранее в УНН, определились соперники сборной Украины на предстоящем чемпионате мира по хоккею.