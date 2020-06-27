Обладатель "Кубка УЕФА" Федецкий продолжит карьеру в любительской команде

КИЕВ. 27 июня. УНН. Чемпион Волынской области - "Вотранс" (Луцк) объявил заявку на вторую часть сезона в чемпионате Украины среди любителей, в которой оказался именитый игрок, передает УНН со ссылкой на footboom.

"В списке семь новых футболистов, среди которых известные имена. В частности, бывший игрок сборной Украины, львовских "Карпат", донецкого "Шахтера" и "Днепра" - Артем Федецкий. В активе Федецкого победа в Кубке УЕФА 2008-09 сезона в составе "Шахтера" и игра в финале Лиги Европы с "Днепром", - говорится в сообщении.

Другим известным новичком "Вотранса" является воспитанник донецкого "Шахтера" Василий Штандер, который в 2015 году стал финалистом Юношеской лиги УЕФА.

Примечательно, что первый матч после возобновления сезона в чемпионате Украины среди любителей "Вотранс" проведет 4 июля на выезде против "Карпаты-Энергетик" (Галич).

Как сообщалось ранее в УНН, герой полуфинала "Кубка Украины" попал в сферу интересов португальского гранда.