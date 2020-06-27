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Появился указ Зеленского об увольнении главы Кировоградской ОГА Балоня

Появился указ Зеленского об увольнении главы Кировоградской ОГА Балоня

Андрей Балонь

КИЕВ. 27 июня. УНН. На сайте Офиса Президента появился указ Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с должности главы Кировоградской ОГА Андрея Балоня, которого подозревают в коррупции. Об этом говорится в тексте указа №253/2020, опубликованном пресс-службой ОП, информирует УНН.

"Уволить Балоня Андрея Богдановича с должности главы Кировоградской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в сообщении.

Отметим, указ подписан сегодня, 27 июня.

Как сообщалось ранее в УНН, ВАКС взял под стражу бывшего главу Кировоградской ОГА Балоня.

Напомним, экс-главе Кировоградской областной государственной администрации Андрею Балоню и должностному лицу этой же ОГА сообщено о подозрении в получении взятки.

Ранее Зеленский заявил, что решил отправить в отставку главу Кировоградской ОГА.

Источник: УНН
Теги: указы, Кропивницкий и Кировоградщина, увольнение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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