Президент обязал Кабмин повысить уровень минимальной зарплаты: Шмыгаль определил график

КИЕВ. 27 июня. УНН. На выполнение задания Президента Украины Владимира Зеленского правительство определило график повышения минимальной заработной платы в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента по результатам селекторного совещания, передает УНН.

"Украинцы заслуживают достойную зарплату. Знаю, это нелегко - взять и повысить. Однако мы и не искали легких решений, когда пришли к власти", - отметил Глава государства, давая задания.

Отмечается, что премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко проработали этот вопрос, "сделав соответствующие расчеты".

"Сегодня глава правительства доложил о предварительном графике, по которому будут повышать минимальную заработную плату. Так, с 1 сентября этого года она будет увеличена до 5 тыс. грн, с 1 января следующего года - до 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Указывается, что Зеленский назвал такие шаги "вполне реалистичными".

"Рад, что это возможно реализовать за год. Благосостояние украинцев - главный показатель нашей эффективности", - подчеркнул Президент.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский созвал губернаторов и представителей местной власти на срочное совещание: о чем говорили.