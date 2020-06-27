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Международные друзья должны помочь Украине в восстановлении пострадавших от наводнения регионов - Зеленский

Международные друзья должны помочь Украине в восстановлении пострадавших от наводнения регионов - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 27 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, посещая Ивано-Франковскую область, поставил задачу Кабинету Министров привлечь к восстановлению пострадавших от непогоды регионов международную помощь. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

"Мы выделили из резервного фонда первые 750 млн гривен для восстановления регионов и (выплаты - ред.) компенсаций людям. Пока невозможно полностью подсчитать убытки, но при необходимости будем выделять столько, сколько надо. Однако наши международные друзья имеют механизмы для скорой помощи и не надо этого игнорировать. Мы должны помочь людям в этот сложный период", - отметил Президент, давая задание.

Указывается, что на поставленную задачу ответил премьер-министр.

"Денис Шмыгаль доложил, что Соединенные Штаты Америки немедленно выделяют пострадавшим регионам 100 тысяч долларов, Израиль закупил 25 тысяч литров питьевой воды, а Молдова отправляет в Черновицкую область фуру с оборудованием и материалами для борьбы с чрезвычайными ситуациями. К восстановлению вовлечен и международный инженерный батальон "Тиса", который был создан для предотвращения и быстрого реагирования на угрозы наводнений, а также предоставления квалифицированного ответа на последствия стихий, которые угрожают странам Карпатского региона", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, Президент обязал Кабмин повысить уровень минимальной зарплаты: Шмыгаль определил график.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, помощь, наводнение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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