Тина Кароль, Билык, Ефросинина и Потап: Зеленский раздал награды и ордена ко Дню Конституции
КИЕВ. 27 июня. УНН. По случаю Дня Конституции Украины Президент Владимир Зеленский подписал указ №254/2020 о награждении государственными наградами за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства и весомые трудовые достижения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.
В частности, согласно документу, награждены деятели спорта: Валерия Борзовая (орден князя Ярослава Мудрого IV степени), Светлана Саидова (орден княгини Ольги II степени), Ирина Пустовойт (звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины").
Также награждены солист-вокалист Василий Зинкевич, артистка балета Елена Филипьева, худруки Богдан Струтинский, Андрей Белоус, Ростислав Держипольский.
Также награждены:
▪️ телеведущая, общественный деятель Мария Ефросинина (орден "За заслуги" III степени),
▪️ певица и артистка Ирина Билык (орденом княгини Ольги III степени),
▪️ певица и артистка Тина Кароль (орденом княгини Ольги III степени),
▪️ артист театра и кино Олег Филимонов (звание "Народный артист Украины"),
▪️ певец и композитор Арсен Мирзоян (звание "Заслуженный артист Украины"),
▪️ певец, композитор, продюсер Алексей Потапенко (звание "Заслуженный артист Украины"),
▪️ режиссер, сценарист Нариман Алиев (звание "Заслуженный деятель искусств Украины"),
▪️ режиссер Антонио Лукич (звание "Заслуженный деятель искусств Украины").
Кроме того, награждены:
▪️ гендир "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко (орден князя Ярослава Мудрого V степени),
▪️ ведущая Алла Мазур (орден княгини Ольги II степени),
▪️ главный продюсер "1+1" Елена Несмиян (орден "За заслуги" I степени, посмертно).
Также удостоены государственных наград глава правления общественной организации "Союз участников боевых действий в АТО, ООС, добровольцев и волонтеров "Побратими об’єднані" Ярослав Билас (орден "За заслуги" III степени) и оперуполномоченный сектора Шевченковского отделения полиции Днепровского отдела полиции Главного управления национальной полиции в Днепропетровской области, старший лейтенант полиции Дарвин Потуданский (орден "За мужество" III степени, посмертно).
С полным списком награжденных можно ознакомиться в тексте указа №254/2020.
Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский отметил государственными наградами 122 медработников.