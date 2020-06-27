Тина Кароль, Билык, Ефросинина и Потап: Зеленский раздал награды и ордена ко Дню Конституции

КИЕВ. 27 июня. УНН. По случаю Дня Конституции Украины Президент Владимир Зеленский подписал указ №254/2020 о награждении государственными наградами за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства и весомые трудовые достижения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

В частности, согласно документу, награждены деятели спорта: Валерия Борзовая (орден князя Ярослава Мудрого IV степени), Светлана Саидова (орден княгини Ольги II степени), Ирина Пустовойт (звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины").

Также награждены солист-вокалист Василий Зинкевич, артистка балета Елена Филипьева, худруки Богдан Струтинский, Андрей Белоус, Ростислав Держипольский.

Также награждены:

▪️ телеведущая, общественный деятель Мария Ефросинина (орден "За заслуги" III степени),

▪️ певица и артистка Ирина Билык (орденом княгини Ольги III степени),

▪️ певица и артистка Тина Кароль (орденом княгини Ольги III степени),

▪️ артист театра и кино Олег Филимонов (звание "Народный артист Украины"),

▪️ певец и композитор Арсен Мирзоян (звание "Заслуженный артист Украины"),

▪️ певец, композитор, продюсер Алексей Потапенко (звание "Заслуженный артист Украины"),

▪️ режиссер, сценарист Нариман Алиев (звание "Заслуженный деятель искусств Украины"),

▪️ режиссер Антонио Лукич (звание "Заслуженный деятель искусств Украины").

Кроме того, награждены:

▪️ гендир "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко (орден князя Ярослава Мудрого V степени),

▪️ ведущая Алла Мазур (орден княгини Ольги II степени),

▪️ главный продюсер "1+1" Елена Несмиян (орден "За заслуги" I степени, посмертно).

Также удостоены государственных наград глава правления общественной организации "Союз участников боевых действий в АТО, ООС, добровольцев и волонтеров "Побратими об’єднані" Ярослав Билас (орден "За заслуги" III степени) и оперуполномоченный сектора Шевченковского отделения полиции Днепровского отдела полиции Главного управления национальной полиции в Днепропетровской области, старший лейтенант полиции Дарвин Потуданский (орден "За мужество" III степени, посмертно).

С полным списком награжденных можно ознакомиться в тексте указа №254/2020.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский отметил государственными наградами 122 медработников.