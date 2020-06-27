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Новости: Криминал и ЧП
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Чиновник Харьковского горсовета подозревается в растрате 800 тысяч гривен

Чиновник Харьковского горсовета подозревается в растрате 800 тысяч гривен

КИЕВ. 27 июня. УНН. Заместителю директора департамента Харьковского городского совета сообщено о подозрении из-за растраты более 800 000 гривен выделенных на освещение жилых домов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"Заместителю директора департамента Харьковского городского совета сообщено о подозрении за растрату более 800 000 гривен государственных средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновник вместе с руководством коммерческой структуры организовали "схему" по хищению средств, выделенных на освещение жилых домов.

Напомним, чиновника Николаевского горсовета уличили в вымогательстве более 82 000 гривен "отката" за подписание договора на дезинфекцию остановок общественного транспорта.

Источник: УНН
Теги: полиция, растрата, Харьков и Харьковская область
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