Убытков на 2 млн грн: на Прикарпатье чиновники лесничества подозреваются в незаконной вырубке леса

КИЕВ. 27 июня. УНН. Должностные лица Вороновского лесничества ГП "Рогатинское лесное хозяйство" подозреваются в незаконной вырубке деревьев, что привело к убыткам на сумму 1,9 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, сообщили о подозрении должностным лицам Вороновского лесничества ГП "Рогатинское лесное хозяйство". Они подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

По данным предварительного расследования, должностные лица лесхоза осуществляли незаконную порубку и сбывали древесину предприятию. В результате чего государству нанесен ущерб на сумму 1,9 млн гривен.

В случае доказательства вины, должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Напомним, судить бывшего директора одного из государственных предприятий лесного хозяйства Ровенской области, который подозревается в присвоении древесины на сумму более 600 000 гривен.