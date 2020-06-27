С марта в Украине разоблачили более сотни ОПГ

КИЕВ. 27 июня. УНН. За 100 дней в Украине разоблачили 106 организованных преступных групп. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

"За 100 дней уже разоблачены 106 организованных групп. В частности, уничтожено 3 группировки, которые действовали в органах власти и управления, 5 - с коррумпированными связями, десятый бюджетной сфере, 3 - в банковской системе, 17 - использовали межрегиональные и 7 - транснациональные связи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разоблачены также 354 уголовных правонарушения, совершенных организованной наркопреступностью. У подозреваемых изъято 619 кг наркотиков.

Всего за этот период в сфере противодействия организованной преступности в суд с обвинительным актом направлено 119 уголовных производств в отношении 482 лиц, которыми совершено 926 преступлений. С вынесением приговоров рассмотрено 24 уголовных производства. Осуждены 86 человек, из которых 40 - к реальному лишению свободы.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отчиталась о проделанной работе за 100 дней в должности.