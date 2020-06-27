Баскетболист сборной Украины продлил соглашение с "Киев-Баскетом"

КИЕВ. 27 июня. УНН. В сезоне 2020/21 годов в составе "Киев-Баскет" продолжит выступления "бигмен" национальной сборной Украины Сергей Павлов, выступавший за "желто-черных" и в прошлом году, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу киевлян.

Лучший молодой игрок Суперлиги 2018/19 Павлов присоединился к команде Айнарс Багатскиса в ходе прошлого сезона, перейдя из литовского "Пьен Жвайгждес".

Форвард провел за столичный клуб 32 матча во всех турнирах. В рамках Суперлиги Павлов набирал 9,9 очка, 4,4 подбора и 1,2 передачи в среднем за 20,3 минуты на паркете.

В 13 играх Кубка Европы ФИБА 22-летний игрок в среднем имел 10,2 очка и 4,5 подбора за 20,2 минуты в игре.

Напомним, что один из лидеров киевского клуба перешел в команду из России.