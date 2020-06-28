Ни одного случая заболевания COVID-19: правозащитники призвали Туркменистан обнародовать статистику

КИЕВ. 28 июня. УНН. Власти Туркменистана "ставят под угрозу общественное здравоохранение, отрицая явную вспышку коронавируса", считают эксперты Human Rights Watch (HRW). Правозащитная организация обнародовала соответствующее заявление, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"Официальные лица утверждают, что (в стране. - Ред.) нет случаев COVID-19, заставляют молчать работников здравоохранения и не способствуют социальному дистанцированию и другим профилактическим мерам", - пишет издание.

Правозащитники призвали власти страны собрать и обнародовать данные о заболевших, сделать тестирования широко доступными и "прекратить цензуру по отношению к работникам здравоохранения".

Так, Туркменистан - единственное государство в Центральной Азии, которое продолжает настаивать на отсутствии в стране случаев инфицирования вирусом нового типа. В феврале - марте Ашхабад закрыл границы с Ираном, а затем с Афганистаном и с другими соседними государствами, в свое время входившими в состав СССР.

Отмечается, что власти регулярно проводили дезинфекцию общественного транспорта, а в начале апреля ввели ограничения на празднования свадеб и юбилеев: число их участников не должно было превышать 200 человек.

Напомним, в Украине на 8:45 27 июня зафиксировано уже более 42 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки - еще 948 новых больных, что меньше, чем сутками ранее.