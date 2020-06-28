В Киеве горело административное здание

КИЕВ. 28 июня. УНН. В субботу в 10:37 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на пр. Повитрофлоцькому, 76-Г, в Соломенском районе столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

На место происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место происшествия было установлено, что пожар возник в одном из помещений 1-этажного административного здания. О 11:03 пожар на площади 10 кв.м был локализован, а в 11:38 ликвидирован. На момент прибытия спасательных подразделений, в здании ни кого не было.

В результате пожара огнем уничтожено деревянную обрешетку чердака, старые вещи, утеплитель и документация организации, столы и стулья в одном из помещений.

На месте происшествия было задействовано 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

Причина возникновения пожара выясняется.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в Киеве горел закрытый ресторан.