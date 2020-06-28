В Ровно пьяная полицейская сбила двух пешеходов

КИЕВ. 28 июня. УНН. В пятницу около 23:00 в полицию поступило сообщение, что на улице 16 Июля в Ровно работница полиции за рулем автомобиля Nissan, которая, вероятно, находится в состоянии алкогольного опьянения, допустила наезд на двух пешеходов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.

Патрульные полицейские установили, что за рулем авто находится сотрудница полиции. Поэтому на место происшествия прибыли следователи, работники инспекции по личному составу и руководство полиции.

Установлено, что 31-летняя жительница Ровно, старший следователь следственного управления полиции области, выезжая автомобилем задним ходом, допустила наезд на двух пешеходов, которые шли по улице 16-го Июля.

У 33-летней ривнянки медики диагностировали ушибы коленей, у 28-летней жительницы Ровно - ушиб спины. Оба после оказания помощи отпустили и не госпитализировали.

31-летняя полицейская по внешним признакам находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования отказалась. На нее полицейские составили административный протокол по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Все материалы будут переданы в Государственный бюро расследований.

Кроме того, работники инспекции по личному составу по данному факту проводят служебное расследование. По результатам проверки сотрудницу полиции будет уволен из органов Национальной полиции. Также ее непосредственного руководителя освободили от должности, а руководителя отдела, где работала полицейская - привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в Кропивницком нетрезвый водитель совершил ДТП с участием четырех авто.