В Харьковской области пьяный мужчина стрелял в отдыхающих с детьми, один человек умер

КИЕВ. 28 июня. УНН. В результате стрельбы в Харьковской области пострадали двое мужчин, один из которых скончался. Злоумышленника полиция задержала на месте преступления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.

Сообщение о происшествии поступило в Барвенковское отделение полиции 27 июня в 20:42.

По адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство отделения. Установлено, что в селе Гусаровка неподалеку от карьера отдыхала компания из 10 человек с детьми. Из леса вышел неизвестный и совершил несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону граждан. Предварительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате двое мужчин получили огнестрельные ранения. Двух пострадавших доставили в больницу, 27-летний мужчина от полученных ранений скончался.

На месте происшествия сотрудники полиции задержали 53-летнего жителя района. У мужчины изъяли оружие.

Информация внесена в Единый учет. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Мукачево произошла очередная стрельба: открыто производство.