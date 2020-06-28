Соперник "Шахтера" в ЛЕ потерпел разгромное поражение в заключительной игре сезона Бундеслиги

КИЕВ. 28 июня. УНН. В последнем туре немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" в гостях обыграла "Вольфсбург" со счетом 4:0, передает УНН со ссылкой на сайт чемпиона Германия.

На 4-й минуте Кингсли Коман вывел мюнхенцев на победную тропу. На 37-й минуте Микаэль Кюизанс великолепным ударом удвоил счет - этот гол стал для него дебютным в Бундеслиге. После смены сторон Роберт Левандовски (72 мин) реализовал пенальти, а точку в противостоянии на 79-й минуте поставил Томас Мюллер. С 71 минуты "Вольфсбург" выступал в меньшинстве после удаления Гилавоги.

В матче с "Вольфсбургом" мюнхенцы довели счет своим голам в сезоне до ста. Это второй показатель за всю историю Бундеслиги. В сезоне 1971/72 "Бавария" поразила ворота соперников 101 раз.

Отметим, мюнхенцы одержали 13-ю победу подряд - 82 очка. "Вольфсбург" финишировал 7-м из 48 баллами.

Напомним, что "Вольфсбург" выступает в Лиге Европы и является соперником донецкого "Шахтера" по плей-офф.