Еврокомиссия собрала более 6 млрд евро на поиск вакцины от COVID-19

КИЕВ. 28 июня. УНН. Марафон Global Goal: Unite for Our Future, организованный Европейской комиссией совместно с кампанией Global Citizen мобилизовал 6,15 миллиарда евро на разработку и обеспечение доступа к вакцине от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщила президенткой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 27 июня, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

В своем видеообращении она сказала, что "потрясена" результатами марафона, и поблагодарила всех участников.

"Этот замечательный марафон с пожертвований стал трогательным и значимым моментом единения между гражданами, правительствами, филантропами, организациями по охране здоровья и лидерами бизнеса. Все они согласились помочь восстановить наши сообщества справедливым и честным способом. Со своей стороны я обещаю, что Европа будет такой длительное время. Мы останемся преданными этой благородной задачи и используем всю нашу способность объединять для общего блага", - сказала фон дер Ляйен.

По данным Еврокомиссии, 4,9 миллиарда евро из этой суммы является пожертвованием, которую обязался сделать Европейский инвестиционный банк. В его рамках выступили 14 исполнителей.

Напомним, в мае председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о намерении создать фонд объемом в 750 млрд евро для восстановления европейской экономики после пандемии коронавируса.