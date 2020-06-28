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Трамп подписал указ о защите памятников в США

Трамп подписал указ о защите памятников в США

КИЕВ. 28 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп подписал указ, цель которого - защитить памятники, мемориалы и памятники от осквернения, разрушения и сноса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Как известно, на волне протестов "Жизни темнокожих важны" (Black Lives Matter), в США были атакованы десятки памятников и монументов, в основном связанных с Конфедерацией.

Однако, были атакованы и памятники героям Гражданской войны, президентам США, которые не обладали рабами, и некоторые христианские памятники.

Напомним, Трамп заявил, что за порчу памятников будет грозить до 10 лет тюрьмы.

Источник: УНН
Теги: США, Дональд Трамп

В тексте упоминаются

Трамп Дональд
Трамп Дональд
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