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"Колос" в матче с "Александрией" прервал серию поражений в УПЛ

"Колос" в матче с "Александрией" прервал серию поражений в УПЛ

КИЕВ. 28 июня. УНН. Во встрече верхней шестерки УПЛ, программы 28 тура, в гости к "Колоса" прибыла "Александрия", передает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.

Первый тайм игры в Киеве еще больше взбудоражил болельщиков команды Шаран, которая после карантина вошла в полосу неудач: "Александрия" проигрывала 0:2 (дубль оформил форвард Лысенко), при этом начав создавать опасные эпизоды уже после второго пропущенного мяча, когда "Колос" на время сосредоточился на обороне.

Уже в начале второй 45-минутки гости сократили счет - забил Ковалец. Градус игры повысился, обе команды продолжали пытаться забить еще. Опасные моменты возникали у обоих ворот. Впрочем, результат больше не изменился - ковалевцы прервали серию неудач (2:1).

Примечательно, что "Александрия" не набирает очков в чемпионате в 4-х подряд матчах - 5 ступень с 43 очками. "Колос" набрал 29 пунктов.

Источник: УНН
Теги: футбол
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