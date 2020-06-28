В Киеве спасли женщину во время пожара в квартире

КИЕВ. 28 июня. УНН. В пятницу в 20:33 в Службу спасения 101 поступило сообщение от жителей 11-этажного жилого дома о пожаре, который возник на ул. Перова, 13/2, что в Днепровском районе столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

На место происшествия немедленно прибыли пожарные из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, бойцы установили, что пожар возник в одной из квартир на 7-м этаже 11-этажного жилого дома. Возгорание сопровождалось сильным задымлением, которое и заметили жители дома.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили в комнате женщину 1960 года, вывели ее из квартиры и передали бригаде скорой помощи.

В 21:24 пожарные ликвидировали возгорание.

На месте было задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 16 человек личного состава.

Обстоятельства возникновения события установит следствие.

Напомним, в Киеве горело административное здание.