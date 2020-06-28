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Дубль Суареса не спас "Барселону" от потери очков в Примере

Дубль Суареса не спас "Барселону" от потери очков в Примере

КИЕВ. 28 июня. УНН. Во встрече 32 тура испанской Примеры один из лидеров турнирной таблицы "Барселона" пришла в гости к команде из нижней части соревнований - "Сельты", передает УНН.

На два гола Луиса Суареса у хозяев ответ нашелся у россиянина Федора Смолова и Аспаса (88 мин) - 2:2.

Таким образом, "блаугранас" во второй раз с последних трех матчей потеряли очки. Несмотря на это клуб вышел на единоличное первое место в турнирной таблице Примеры, набрав 69 очков, но у "Реала" игра в запасе. "Сельта" занимает шестнадцатую позицию с 34 очками в активе.

Добавим также, в следующем туре "сине-гранатовые" 30 июня будут принимать "Атлетико". "Сельта" в этот же день сыграет против "Мальорки".

Источник: УНН
Теги: футбол
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