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Воскресенье, 28 июня 2020, 05:47 • Денис Масликов • 9780
В Одессе сообщили о минировании нескольких новостроек
КИЕВ. 28 июня. УНН. Правоохранители проверяли информацию о минировании ряда новостроек в Одессе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.
Сообщение об угрозе взрывов поступило на электронный адрес вечером субботы.
Указанное сообщение проверялось следственно-оперативными группами, взрывотехниками, кинологами и спасателями.
Напомним, черкасщанину вручили подозрение за звонок о готовящемся взрыве в высотке.
Источник: УНН
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