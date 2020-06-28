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Новости: Криминал и ЧП
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В Одессе сообщили о минировании нескольких новостроек

В Одессе сообщили о минировании нескольких новостроек

КИЕВ. 28 июня. УНН. Правоохранители проверяли информацию о минировании ряда новостроек в Одессе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.

Сообщение об угрозе взрывов поступило на электронный адрес вечером субботы.

Указанное сообщение проверялось следственно-оперативными группами, взрывотехниками, кинологами и спасателями.

Напомним, черкасщанину вручили подозрение за звонок о готовящемся взрыве в высотке.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, телефонные мошенники
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